В ГД связали выполнение "Минска-2" с возобновлением отношений с Киевом

"Минский процесс это в какой-то степени один из важнейших двигателей возобновления отношений между Россией и Украиной", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он отметил, что Россия является инициатором процесса, но не его стороной.

"Несмотря на это, по сей день Россию подвергают санкциям в Евросовете за то, что мы якобы не выполняем Минские соглашения. (...) Ни одна другая страна в мире не прилагает столь значимых усилий для реализации минских договоренностей, но тем не менее совершенно безграмотным образом нас подвергают санкциям за то, что якобы мы не выполняем минские договоренности. Строго говоря, мы не можем их выполнять или не выполнять, мы не являемся стороной процесса", - отметил Слуцкий.