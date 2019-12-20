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В ГД связали выполнение "Минска-2" с возобновлением отношений с Киевом
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РИА Новости

В ГД связали выполнение "Минска-2" с возобновлением отношений с Киевом

12:42 20.12.2019
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© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Процесс реализации минских договоренностей - один из важнейших двигателей возобновления отношений между Россией и Украиной, есть основания надеяться, что 2020 год станет знаковым для реализации соглашений, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Минский процесс это в какой-то степени один из важнейших двигателей возобновления отношений между Россией и Украиной", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он отметил, что Россия является инициатором процесса, но не его стороной.
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"Несмотря на это, по сей день Россию подвергают санкциям в Евросовете за то, что мы якобы не выполняем Минские соглашения. (...) Ни одна другая страна в мире не прилагает столь значимых усилий для реализации минских договоренностей, но тем не менее совершенно безграмотным образом нас подвергают санкциям за то, что якобы мы не выполняем минские договоренности. Строго говоря, мы не можем их выполнять или не выполнять, мы не являемся стороной процесса", - отметил Слуцкий.
Парламентарий выразил уверенность, что 2020 год станет "знаковым в реализации минских договоренностей и снижения напряжения вокруг Донбасса".
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияЛеонид СлуцкийГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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