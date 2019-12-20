Дальний Восток может развивать медицинский туризм для жителей Азии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дальневосточные регионы могут предложить программы медицинского туризма, которые будут востребованы среди жителей Азии, Дальневосточные регионы могут предложить программы медицинского туризма, которые будут востребованы среди жителей Азии, сообщил в интервью РИА Новости глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

"У нас пока в части медицинского туризма есть интересный проект на Сахалине. В команде губернатора Валерия Лимаренко работают прогрессивные ребята, они хотят так сделать, чтобы японцы ездили на лечение к ним. Не мы к ним, а они к нам. В принципе, это возможно с учетом старения и жесткой коммерциализации услуг за рубежом", — сказал Чекунков.

По его словам, жители Азии будут нуждаться в разных медицинских и санаторных сервисах.

"И я верю, что можно развернуть поток дальневосточников, выезжающих на лечение в Корею и Японию, и самим азиатам предлагать эти услуги. Сахалин, Приморье – вот два направления, которые могут выстрелить. У Сахалина есть конкретная программа с участками, планом по количеству коек. Мы им поможем. Думаю, в ближайшие пару лет увидим старт перспективных проектов", — отметил собеседник.