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Туризм
2019-12-20T12:46+0300
https://ria.ru/20191220/1562633911.html
Дальний Восток может развивать медицинский туризм для жителей Азии
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РИА Новости

Дальний Восток может развивать медицинский туризм для жителей Азии

12:46 20.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дальневосточные регионы могут предложить программы медицинского туризма, которые будут востребованы среди жителей Азии, сообщил в интервью РИА Новости глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
"У нас пока в части медицинского туризма есть интересный проект на Сахалине. В команде губернатора Валерия Лимаренко работают прогрессивные ребята, они хотят так сделать, чтобы японцы ездили на лечение к ним. Не мы к ним, а они к нам. В принципе, это возможно с учетом старения и жесткой коммерциализации услуг за рубежом", — сказал Чекунков.
По его словам, жители Азии будут нуждаться в разных медицинских и санаторных сервисах.
"И я верю, что можно развернуть поток дальневосточников, выезжающих на лечение в Корею и Японию, и самим азиатам предлагать эти услуги. Сахалин, Приморье – вот два направления, которые могут выстрелить. У Сахалина есть конкретная программа с участками, планом по количеству коек. Мы им поможем. Думаю, в ближайшие пару лет увидим старт перспективных проектов", — отметил собеседник.
ФРДВ создан для содействия притоку инвестиций на Дальний Восток и в Арктику. Общий размер активов Фонда — 59,6 миллиарда рублей.
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