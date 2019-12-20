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В Киеве пока не планируют возобновлять ж/д сообщение с Донбассом
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РИА Новости

В Киеве пока не планируют возобновлять ж/д сообщение с Донбассом

11:49 20.12.2019 (обновлено: 12:26 20.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоезд на железнодорожном вокзале в Донецке
Поезд на железнодорожном вокзале в Донецке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что речь о возобновлении железнодорожного сообщения с неподконтрольным Киеву территориями Донбасса пока не идет.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
"О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Мы ведем переговоры пока только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей", - заявил Боднар в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Украинское издание "Лига.net" со ссылкой на документ, который утвердил кабмин Украины, ранее сообщало, что стратегия компании "Украинские железные дороги" до 2023 года учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями. Железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса было прекращено в 2014 году из-за активных боевых действий и частичного разрушения инфраструктуры.
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Василий БоднарУкраинская железная дорогаВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассМИД УкраиныКиевВ мире
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