В Нижегородской области запретят продажу аналогов снюсов с 1 января

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли законопроект, который с 1 января 2020 года запрещает на территории региона продажу бестабачной продукции, содержащей никотин, сообщили РИА Новости в региональном парламенте.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином.

"После введения запрета на торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом) в продаже появились другие жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси без содержания табака. В силу своей доступности, дешевизны и легальности они стали очень популярны. При этом потребители получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курением табака, что может привести к летальному исходу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как рассказали агентству в региональном парламенте, законопроект был разработан для того, чтобы урегулировать сложившуюся из-за "правового пробела" ситуацию с продажей не попадающей под запрет бестабачной никотиносодержащей продукции.

"Принятый депутатами закон устанавливает запрет на территории Нижегородской области оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года", - подчеркнули в законодательном собрании региона.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.