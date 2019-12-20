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В Нижегородской области запретят продажу аналогов снюсов с 1 января
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РИА Новости

В Нижегородской области запретят продажу аналогов снюсов с 1 января

10:50 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли законопроект, который с 1 января 2020 года запрещает на территории региона продажу бестабачной продукции, содержащей никотин, сообщили РИА Новости в региональном парламенте.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином.
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"После введения запрета на торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом) в продаже появились другие жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси без содержания табака. В силу своей доступности, дешевизны и легальности они стали очень популярны. При этом потребители получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курением табака, что может привести к летальному исходу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как рассказали агентству в региональном парламенте, законопроект был разработан для того, чтобы урегулировать сложившуюся из-за "правового пробела" ситуацию с продажей не попадающей под запрет бестабачной никотиносодержащей продукции.
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"Принятый депутатами закон устанавливает запрет на территории Нижегородской области оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года", - подчеркнули в законодательном собрании региона.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством.
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