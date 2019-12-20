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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:12 20.12.2019 (обновлено: 08:13 20.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 2 градусов тепла ожидает москвичей в пятницу, атмосферное давление будет чуть выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погоды сегодня будет определяться гребнем антициклона. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура в городе составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3", - сообщил Синенков.
По его словам, в Москве будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений - 750 миллиметров ртутного столба, что на 2-3 миллиметра выше нормы.
Максимальная температура в Москве в минувшие сутки составила 4,8 градуса тепла.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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