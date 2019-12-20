Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

"Характер погоды сегодня будет определяться гребнем антициклона. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура в городе составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3", - сообщил Синенков.
По его словам, в Москве будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений - 750 миллиметров ртутного столба, что на 2-3 миллиметра выше нормы.
Максимальная температура в Москве в минувшие сутки составила 4,8 градуса тепла.