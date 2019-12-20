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Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
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РИА Новости

Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор

08:00 20.12.2019 (обновлено: 08:12 20.12.2019)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Позитивные сигналы к продлению СНВ-3 есть и в России, и в США, но желание Вашингтона включить Китай в договор может привести к ликвидации всех договоренностей, заявила РИА Новости американский эксперт Лаура Кеннеди.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг в очередной раз подтвердил, что Россия готова продлить действие договора в США о сокращении стратегических наступательных вооружений от 2010 года (СНВ-3). Глава государства констатировал, что пока ответа от США по этому вопросу нет, и напомнил, что если договор прекратит свое действие в феврале 2021 года, то в мире не останется соглашений, которые бы сдерживали гонку вооружений.
"Настойчивое требование того, чтобы включить Китай в новое соглашение фактически обрекает на провал усилия по продлению СНВ-3", - полагает Кеннеди, которая около 40 лет проработала в госдепартаменте США и ушла со службы в ранге посла.
По ее мнению, подключение Китая к началу переговоров, не говоря уже об их успешном завершении, представляет собой огромную сложность, учитывая последовательный отказ Пекина от участия в таких договоренностях.
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При этом эксперт напомнила о диспаритете в числе ядерных боеголовок. По некоторым оценкам, у Китая есть всего около 290 единиц, в то время как по условиям СНВ-3 Россия и США могут иметь по 2250 боеголовок.
Среди других возможных препятствий собеседник агентства упомянула неприязнь Трампа к СНВ-3 как к наследию своего предшественника Барака Обамы.
По мнению Кеннеди, одним из путей продвижения вперед могло бы стать согласие Китая на участие в широком диалоге по стратегической стабильности с США на двусторонней основе. Такой диалог можно было бы дополнить дискуссиями в рамках группы пяти постоянных членов СБ ООН.
"Это были бы ценные дискуссии, учитывая растущую сложность международной повестки в области контроля над вооружениями - киберсфера, искусственный интеллект, гиперзвук и пр. Но это не были бы официальные переговоры, такие как трехсторонние ядерные переговоры, предложенные администрацией Трампа. Такой путь дал бы Трампу возможность претендовать на победу и проложить путь к его согласию продлить СНВ-3", - полагает она.
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Военный эксперт: если США разрушат договор СНВ-3, то выход – лишь одинЕсли не будет СНВ-3, то ничто не сдержит гонку вооружений, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов, американцы, отказываясь от продления договора, открывают "ящик Пандоры".
В целом, по мнению Кеннеди, "картина остается далеко не позитивной, но есть основания для некоторого оптимизма". С одной стороны это официальное подтверждение Россией того, что две из ее новых ядерных систем - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковой комплекс "Авангард" - при развертывании на МБР будут подпадать под новые ограничения. С другой стороны, в обе палаты конгресса США демократами и республиканцами внесены законопроекты, которые призывают администрацию продлить СНВ-3.
В свою очередь бывший зампомощника главы Пентагона Майкл Карпентер считает, что СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности как России, так и США и пока он должен оставаться двусторонним договором.
"Что касается многостороннего договора о контроле над стратегическими ядерными вооружениями, то я думаю, что сейчас было бы чрезвычайно трудно включить в него другие страны, такие как Китай, потому что США и Россия являются основными ядерными сверхдержавами, а все остальные страны имеют меньшие возможности. На данном этапе имеет смысл, чтобы контроль над стратегическими вооружениями оставался двусторонним вопросом", - заявил Карпентер РИА Новости.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампВладимир ПутинКитайРоссияСШАВ мире
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