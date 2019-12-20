Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор

ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Позитивные сигналы к продлению Позитивные сигналы к продлению СНВ-3 есть и в России , и в США , но желание Вашингтона включить Китай в договор может привести к ликвидации всех договоренностей, заявила РИА Новости американский эксперт Лаура Кеннеди.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг в очередной раз подтвердил, что Россия готова продлить действие договора в США о сокращении стратегических наступательных вооружений от 2010 года (СНВ-3). Глава государства констатировал, что пока ответа от США по этому вопросу нет, и напомнил, что если договор прекратит свое действие в феврале 2021 года, то в мире не останется соглашений, которые бы сдерживали гонку вооружений.

"Настойчивое требование того, чтобы включить Китай в новое соглашение фактически обрекает на провал усилия по продлению СНВ-3", - полагает Кеннеди, которая около 40 лет проработала в госдепартаменте США и ушла со службы в ранге посла.

По ее мнению, подключение Китая к началу переговоров, не говоря уже об их успешном завершении, представляет собой огромную сложность, учитывая последовательный отказ Пекина от участия в таких договоренностях.

При этом эксперт напомнила о диспаритете в числе ядерных боеголовок. По некоторым оценкам, у Китая есть всего около 290 единиц, в то время как по условиям СНВ-3 Россия и США могут иметь по 2250 боеголовок.

Среди других возможных препятствий собеседник агентства упомянула неприязнь Трампа к СНВ-3 как к наследию своего предшественника Барака Обамы.

По мнению Кеннеди, одним из путей продвижения вперед могло бы стать согласие Китая на участие в широком диалоге по стратегической стабильности с США на двусторонней основе. Такой диалог можно было бы дополнить дискуссиями в рамках группы пяти постоянных членов СБ ООН.

"Это были бы ценные дискуссии, учитывая растущую сложность международной повестки в области контроля над вооружениями - киберсфера, искусственный интеллект, гиперзвук и пр. Но это не были бы официальные переговоры, такие как трехсторонние ядерные переговоры, предложенные администрацией Трампа. Такой путь дал бы Трампу возможность претендовать на победу и проложить путь к его согласию продлить СНВ-3", - полагает она.

В целом, по мнению Кеннеди, "картина остается далеко не позитивной, но есть основания для некоторого оптимизма". С одной стороны это официальное подтверждение Россией того, что две из ее новых ядерных систем - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковой комплекс "Авангард" - при развертывании на МБР будут подпадать под новые ограничения. С другой стороны, в обе палаты конгресса США демократами и республиканцами внесены законопроекты, которые призывают администрацию продлить СНВ-3.

В свою очередь бывший зампомощника главы Пентагона Майкл Карпентер считает, что СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности как России, так и США и пока он должен оставаться двусторонним договором.