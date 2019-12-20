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Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
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РИА Новости

Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна

07:48 20.12.2019
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© AP Photo / AAP Image/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Image/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна, сообщают национальное бюро метеорологии со ссылкой на данные спутникового наблюдения.
В последние недели лесные пожары бушевали в штате Новый Южный Уэльс, его столица город Сидней оказывался регулярно затянут плотным дымом. Мельбурн (столица штата Виктория) расположен приблизительно в 700 километрах юго-восточнее.
"Очень жаркие погодные условия распространяются в юго-восточных штатах, местами температура превышает 40 градусов... Дым от пожаров в Новом Южном Уэльсе достиг Мельбурна, как видно на спутниковых снимках, сделанных в 12.00 (04.00 мск)", - говорится в заявлении бюро.
В среду в Новом Южном Уэльсе в связи с пожарами было объявлен режим ЧС. Двое местных пожарных погибли в ДТП, еще трое были госпитализированы с тяжелыми ожогами. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что прерывает отпуск и экстренно возвращается в Сидней.
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности
18 декабря, 11:00
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальностиНасколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?
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АвстралияМельбурнВ мире
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