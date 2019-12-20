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Всемирно известного бразильского целителя осудили за домогательства
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РИА Новости

Всемирно известного бразильского целителя осудили за домогательства

01:22 20.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Бразилии
Полицейский в Бразилии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бразильского целителя Жоана ди Фариа приговорили к 19 годам и 4 месяцам тюремного заключения за преступления сексуального характера, сообщает газета Folha de São Paulo.
Жоан ди Фариа является известным в южноамериканской стране и за ее пределами "духовным целителем", использовавшим в своей практике спиритические сеансы, на которых сам же выступал медиумом. Он предпочитает себя называть Жоан ди Деус, что переводится как "Жоан от Бога".
В декабре 2018 года прокуратура бразильского штата Гояс предъявила целителю обвинения на основании показаний несколько сотен женщин, заявлявших о действиях сексуального характера во время спиритических сеансов. Первое заявление поступило от гражданки Нидерландов. Сам Жоан ди Деус заявлял о своей полной невиновности.
В четверг судья вынесла приговор по четырем доказанным преступлениям, которые целитель совершил во время оказания "услуг" в своем центре в муниципалитете Абадиания. Два из них связаны насилием посредством мошенничества и два с насилием над лицами, находящимися в уязвимом положении. Смягчающим обстоятельством стал преклонный возраст обвиняемого – он старше 70 лет.
Медиум также привлечен к ответственности за распространение ложных идеологических убеждений, незаконное ношение оружия и удерживание документов.
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