Всемирно известного бразильского целителя осудили за домогательства

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бразильского целителя Жоана ди Фариа приговорили к 19 годам и 4 месяцам тюремного заключения за преступления сексуального характера, сообщает газета Folha de São Paulo

Жоан ди Фариа является известным в южноамериканской стране и за ее пределами "духовным целителем", использовавшим в своей практике спиритические сеансы, на которых сам же выступал медиумом. Он предпочитает себя называть Жоан ди Деус, что переводится как "Жоан от Бога".

В декабре 2018 года прокуратура бразильского штата Гояс предъявила целителю обвинения на основании показаний несколько сотен женщин, заявлявших о действиях сексуального характера во время спиритических сеансов. Первое заявление поступило от гражданки Нидерландов. Сам Жоан ди Деус заявлял о своей полной невиновности.

В четверг судья вынесла приговор по четырем доказанным преступлениям, которые целитель совершил во время оказания "услуг" в своем центре в муниципалитете Абадиания. Два из них связаны насилием посредством мошенничества и два с насилием над лицами, находящимися в уязвимом положении. Смягчающим обстоятельством стал преклонный возраст обвиняемого – он старше 70 лет.