Путин отметил необходимость развивать потенциал российских спецслужб

Президент также указал, что многое сделано и для того, чтобы работа органов госбезопасности стала гораздо более открытой. По его словам, сегодня граждане могут видеть как непросто складываются будни работников спецслужб. "В ближайшее время необходимо закрепить эти тенденции деятельности спецслужб", - сказал президент.