Путин отметил необходимость развивать потенциал российских спецслужб

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость развивать технический и кадровый потенциал спецслужб, а также призвал не снижать работу по антитеррору.
"(Необходимо) развивать их (спецслужб) оперативный, технический, аналитический, кадровый потенциал", - сказал он, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России.
Президент также указал, что многое сделано и для того, чтобы работа органов госбезопасности стала гораздо более открытой. По его словам, сегодня граждане могут видеть как непросто складываются будни работников спецслужб. "В ближайшее время необходимо закрепить эти тенденции деятельности спецслужб", - сказал президент.
Путин отметил, что по целому ряду направлений нужно повышать работу.
"Это, прежде всего, опять же относится к антитеррору. Терроризм - коварный и опасный враг. Борьба с ним должна продолжаться системно и решительно при четкой координации НАК", - указал президент, отметив важность профилактики терроризма, превентивных и наступательных операций.
На концерт, в частности, приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикеры Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.