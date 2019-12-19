Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода будет приоритетом для бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Нижегородская область направит дополнительные средства на подготовку к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода и его благоустройство, сообщает пресс-служба правительства региона.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли поправки к областному бюджету на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В частности, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году был увеличен более чем на 10,7 миллиардов рублей в сравнении с первоначальными прогнозами. С учетом этих изменений безвозмездные поступления из федерального бюджета в следующем году составят более 40 миллиардов рублей.

"Федерация увеличила объем финансовой помощи нашему региону на 7,8 миллиарда рублей к уровню 2019 года, а мы, в свою очередь – муниципалитетам. За МСУ с 1 января будут закреплены 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. На 12,7% вырос объем нецелевой финансовой помощи местным бюджетам. Это позволит решить немало острых проблем местного значения", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По его словам, есть много направлений, которые хотелось бы профинансировать дополнительно. К этим вопросам правительство региона будет возвращаться по мере привлечения средств. "Самый большой планируемый пакет поправок и самый большой наш приоритет - это подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Помимо федерального финансирования это будут также региональные и муниципальные ресурсы. В первую очередь - на благоустройство города. По этому пакету поправок мы работаем и, думаю, что в первом квартале 2020 года обязательно сделаем", - добавил Никитин.

Глава региона отметил, что всего нецелевая финансовая помощь муниципалитетам в 2020 году составит 13,9 миллиарда рублей. В эту сумму входят и средства на реализацию общественно-значимых проектов по результатам онлайн-голосования граждан в сумме 900 миллионов рублей.

"Сегодня произошло знаковое событие – мы приняли бюджет во втором чтении. На мой взгляд, показатели бюджета превзошли все ожидания. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составили 194,6 миллиарда рублей – это рекордная цифра. Уже в процессе формирования бюджета были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми мы теперь получили еще 10 миллиардов рублей из федерального бюджета", – заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Лебедев.

По его словам, средства будут направлены на развитие жилищного строительства, дорожной сети в Сормовском районе, на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в том числе благоустройство парка "Приокский", выплаты по социальным контрактам, выплаты на второго и последующего ребенка. "Я надеюсь, что этот бюджет позволит в следующем году серьезно продвинуться по разным направлениям развития области и достойно подготовиться к празднованию Дня Победы и 800-летия Нижнего Новгорода, и что комфорт и качество жизни будут повышаться", – подчеркнул Лебедев.