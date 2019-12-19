Нижний Новгород надеется на допфинансирование реформы здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин надеется на выделение региону 10 миллиардов рублей на пятилетнюю программу развития первичной медико-санитарной помощи из дополнительных средств, о которых заявил президент России, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что в области первичного звена здравоохранения планируется выделить дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте "Здравоохранение" 550 миллиардов рублей. По его словам, деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта.

"Мы надеемся, что Нижегородская область сможет рассчитывать на 2 миллиарда из этих денег ежегодно в течение пяти лет, то есть в общей сложности хотелось бы претендовать на 10 миллиардов рублей", - заявил Никитин по окончании пресс-конференции главы государства.

По его словам, основные направления работы уже определены: будет продолжено строительство и замена фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, планируется развивать передвижные мобильные медицинские комплексы и санитарную авиацию.

"Отдельно хотелось бы отметить такую отрасль как развитие онкологической медицины. В регионе в уходящем году было много сделано в этом направлении и еще многое будет сделано. На эти цели в 2019 году в Нижегородскую область в рамках национального проекта "Здравоохранение" было направлено почти 670 миллионов рублей (640 млн рублей из федерального бюджета и почти 27 миллионов - из регионального). В 2020 году на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства в размере 1,147 миллиарда рублей", - подчеркнул Никитин.

Он также отметил, что правительство региона надеется на поддержку со стороны руководства страны проекта по созданию областного онкологического центра на 440 мест с поликлиникой, рассчитанной на 450 посещений в смену. "Центр будет оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием. В октябре этот проект был представлен президенту России. Надеюсь, что при поддержке руководства его удастся реализовать", - сказал Никитин.