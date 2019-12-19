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В Госдуме назвали заявление Путина по СНВ-3 "важным сигналом" США
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РИА Новости

В Госдуме назвали заявление Путина по СНВ-3 "важным сигналом" США

17:58 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Слова президента Владимира Путина о готовности России продлить СНВ-3 – это "важный сигнал" для США, которые до сих пор не решили, в интересах ли Америки это соглашение, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.
Договор истекает в феврале 2021 года, и если это произойдет, в мире вообще не останется соглашений, ограничивающих стратегические арсеналы двух крупнейших ядерных держав. У России и США сосредоточено более 90% всех мировых ядерных боезарядов.
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Военный эксперт: если США разрушат договор СНВ-3, то выход – лишь одинЕсли не будет СНВ-3, то ничто не сдержит гонку вооружений, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов, американцы, отказываясь от продления договора, открывают "ящик Пандоры".
"Озвученная готовность в любой момент продлить Договор СНВ-3 … стала важным сигналом нашего президента. Очевидно, что разрушение СНВ-3 откроет ящик Пандоры и уничтожит систему международной безопасности путем гонки вооружений", - сказал Железняк.
По его словам, Россия "четко это понимает" и рассчитывает, что руководство США "отвлечется от внутренней борьбы элит и вернется к решению реально стоящих задач".
"В отличие от близорукости многих зарубежных политиков… глава России оставляет двери для диалога открытыми, чем демонстрирует ответственность не только за судьбу народов России, США и других стран, но и за конструктивное развитие международных отношений", - полагает Железняк.
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За время действия СНВ-3 стороны не раз обменивались обвинениями в невыполнении его условий. Например, по мнению России, конверсия, то есть перевод на обычные типы вооружения, бомбардировщиков В-52Н и пусковых установок БРПЛ Trident II проведена таким образом, что они в случае необходимости могут быть снова переоборудованы в носители ядерного оружия.
Претензии же Штатов в последнее время в основном вращаются вокруг новейших систем российского оружия, таких как "Сармат", "Авангард" и "Посейдон", которые, по мнению американцев, подпадают под СНВ-3.
В этой связи в МИД РФ отмечали, что "Сармат" и "Авангард" не противоречат СНВ-3, есть "проблемы" с тремя другими новейшими системами, но их включить в договор нельзя, так как он охватывает только межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подлодок и тяжелые бомбардировщики.
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Договор СНВ-3Госдума РФСергей ЖелезнякВладимир ПутинСШАВ мире
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