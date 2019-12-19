В Госдуме назвали заявление Путина по СНВ-3 "важным сигналом" США

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Слова президента Слова президента Владимира Путина о готовности России продлить СНВ-3 – это "важный сигнал" для США, которые до сих пор не решили, в интересах ли Америки это соглашение, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк

Договор истекает в феврале 2021 года, и если это произойдет, в мире вообще не останется соглашений, ограничивающих стратегические арсеналы двух крупнейших ядерных держав. У России и США сосредоточено более 90% всех мировых ядерных боезарядов.

"Озвученная готовность в любой момент продлить Договор СНВ-3 … стала важным сигналом нашего президента. Очевидно, что разрушение СНВ-3 откроет ящик Пандоры и уничтожит систему международной безопасности путем гонки вооружений", - сказал Железняк.

По его словам, Россия "четко это понимает" и рассчитывает, что руководство США "отвлечется от внутренней борьбы элит и вернется к решению реально стоящих задач".

"В отличие от близорукости многих зарубежных политиков… глава России оставляет двери для диалога открытыми, чем демонстрирует ответственность не только за судьбу народов России, США и других стран, но и за конструктивное развитие международных отношений", - полагает Железняк.

За время действия СНВ-3 стороны не раз обменивались обвинениями в невыполнении его условий. Например, по мнению России, конверсия, то есть перевод на обычные типы вооружения, бомбардировщиков В-52Н и пусковых установок БРПЛ Trident II проведена таким образом, что они в случае необходимости могут быть снова переоборудованы в носители ядерного оружия.

Претензии же Штатов в последнее время в основном вращаются вокруг новейших систем российского оружия, таких как "Сармат", "Авангард" и "Посейдон", которые, по мнению американцев, подпадают под СНВ-3.