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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:40+0300
https://ria.ru/20191219/1562605111.html
Ситуация с экологией в Красноярске исправляется, заявил Усс
https://cdn22.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_0:83:3094:1823_1036x0_80_0_0_ac07ffad7251d723ce650d7bff924206.jpg
РИА Новости

Ситуация с экологией в Красноярске исправляется, заявил Усс

17:40 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Ситуация с улучшением экологической обстановки в Красноярске исправляется, вводятся новые системы мониторинга загрязнителей, обновляется транспортный парк, модернизируется производство предприятий, но пока быстрого эффекта ждать не стоит, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу края Александра Усса.
В четверг президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что улучшение экологической ситуации — одна из приоритетных задач для нашей страны. По городам, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе Красноярску, приняты отдельные программы.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 16:31Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин назвал улучшение экологии одной из приоритетных задач
"В последние годы в крае ведется большая работа, внедряется целый комплекс мер для того, чтобы ситуация исправлялась. Хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя. Прежде всего мы сделали серьезный шаг в развитии системы мониторинга и считаем, что это система является одной из самых современных в стране, сейчас мы четко видим карту загрязнений и источники", - сказал Усс.
Он отметил, что идет модернизация оборудования, технологий на красноярских предприятиях в черте города, в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ 1, "которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем". Ожидается эффект от закрытия более 30 малых котельных и сноса ветхого жилья с печным отоплением.
"Ну и транспорт ... именно транспорт дает до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожного движения, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже Евро 4. Особо важно для нас то, что в проект "Национальная экология" вошел и проект "Красноярский метрополитен". Он довольно старый, ему больше 30 лет, в настоящее время идет актуализация проекта, и мы надеемся, что в 2020 году мы получим современный проект, который начнем воплощать в жизнь", - подчеркнул губернатор.
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
17 июня 2018, 09:46
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаАлександр УссВладимир ПутинРоссияКрасноярскОбщество
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