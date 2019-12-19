Ситуация с экологией в Красноярске исправляется, заявил Усс

КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Ситуация с улучшением экологической обстановки в Красноярске исправляется, вводятся новые системы мониторинга загрязнителей, обновляется транспортный парк, модернизируется производство предприятий, но пока быстрого эффекта ждать не стоит, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу края Ситуация с улучшением экологической обстановки в Красноярске исправляется, вводятся новые системы мониторинга загрязнителей, обновляется транспортный парк, модернизируется производство предприятий, но пока быстрого эффекта ждать не стоит, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу края Александра Усса

В четверг президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что улучшение экологической ситуации — одна из приоритетных задач для нашей страны. По городам, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе Красноярску, приняты отдельные программы.

"В последние годы в крае ведется большая работа, внедряется целый комплекс мер для того, чтобы ситуация исправлялась. Хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя. Прежде всего мы сделали серьезный шаг в развитии системы мониторинга и считаем, что это система является одной из самых современных в стране, сейчас мы четко видим карту загрязнений и источники", - сказал Усс.

Он отметил, что идет модернизация оборудования, технологий на красноярских предприятиях в черте города, в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ 1, "которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем". Ожидается эффект от закрытия более 30 малых котельных и сноса ветхого жилья с печным отоплением.