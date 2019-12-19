СМИ: в Москве воспитательница "замаскировала" синяк у ребенка зеленкой

Отмечается, что инцидент произошел в школе № 1241. По данным телеканала, педагог хотела "успокоить" непослушного ребенка и с силой схватила его за плечо, оставив кровоподтек. Заметив это, женщина якобы решила скрыть содеянное: она предложила всей группе поиграть в "раскраски" и разрисовала их антисептическим средством.
Тем не менее, родители мальчика обнаружили синяки и обратились к администрации учебного заведения. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана специальная комиссия.
"В настоящее время воспитатель временно не работает. Я лично контролирую ситуацию и нахожусь на связи с родителями малыша. С ребенком все в порядке, он продолжает посещать дошкольную группу", — рассказал директор школы № 1241 Антон Алексеев.