СМИ: в Москве воспитательница "замаскировала" синяк у ребенка зеленкой

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Москве воспитательница дошкольной группы поставила ребенку синяк и измазала детей зеленкой, чтобы скрыть инцидент. Об этом сообщает "360".

Отмечается, что инцидент произошел в школе № 1241. По данным телеканала, педагог хотела "успокоить" непослушного ребенка и с силой схватила его за плечо, оставив кровоподтек. Заметив это, женщина якобы решила скрыть содеянное: она предложила всей группе поиграть в "раскраски" и разрисовала их антисептическим средством.

Тем не менее, родители мальчика обнаружили синяки и обратились к администрации учебного заведения. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана специальная комиссия.