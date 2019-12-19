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СМИ: в Москве воспитательница "замаскировала" синяк у ребенка зеленкой
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РИА Новости

СМИ: в Москве воспитательница "замаскировала" синяк у ребенка зеленкой

17:07 19.12.2019 (обновлено: 17:47 19.12.2019)
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© Depositphotos / alenaloginovaЗеленка
Зеленка
© Depositphotos / alenaloginova
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Москве воспитательница дошкольной группы поставила ребенку синяк и измазала детей зеленкой, чтобы скрыть инцидент. Об этом сообщает "360".
Отмечается, что инцидент произошел в школе № 1241. По данным телеканала, педагог хотела "успокоить" непослушного ребенка и с силой схватила его за плечо, оставив кровоподтек. Заметив это, женщина якобы решила скрыть содеянное: она предложила всей группе поиграть в "раскраски" и разрисовала их антисептическим средством.
Тем не менее, родители мальчика обнаружили синяки и обратились к администрации учебного заведения. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана специальная комиссия.
"В настоящее время воспитатель временно не работает. Я лично контролирую ситуацию и нахожусь на связи с родителями малыша. С ребенком все в порядке, он продолжает посещать дошкольную группу", — рассказал директор школы № 1241 Антон Алексеев.
Школа
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