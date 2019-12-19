Путин: Sputnik важно работать в тех странах, где боятся его влияния

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистам Журналистам Sputnik важно продолжать добиваться возможности работать в тех странах, которые мешают деятельности агентства, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин , комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония.

"К сожалению, принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее, они будут малоэффективными, это будет лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. Мы не должны помогать им это делать", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции.

"И как бы не было неприятно, надо все-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вашей информации, которую вы несете своим зрителям и слушателям. По-другому нельзя понять, почему тогда препятствуют вашей деятельности – видимо, просто боятся вашей информации, вашего влияния на умы людей", - добавил президент РФ.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.