Путин назвал улучшение экологии одной из приоритетных задач

Задолго до старта программы по раздельному сбору отходов в московских дворах начали устанавливать брендированные контейнеры, предназначенные для сбора определенного вида мусора. Различить их легко даже тем, кто никогда не занимался сортировкой.

В синий контейнер с надписью "Вторсырье" следует выбрасывать перерабатываемые отходы: пластик, металл, стекло, бумагу, в отдельных округах - тетрапак. При этом все эти материалы можно сгрузить в один пакет, без разделения на фракции. В серый же контейнер, помеченный надписью "Смешанные отходы", можно сгружать все, что переработке не подлежит: пищевые и бытовые отходы, предметы личной гигиены и неперерабатываемые материалы.