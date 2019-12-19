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Рябков встретился с политдиректорами МИД Британии, Германии и Франции
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РИА Новости

Рябков встретился с политдиректорами МИД Британии, Германии и Франции

16:19 19.12.2019 (обновлено: 16:20 19.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг обсудил с политдиректорами МИД Великобритании, Германии и Франции иранскую ядерную программу, говорится в сообщении МИД РФ.
"Была детально рассмотрена сложившаяся непростая ситуация с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Все участники встречи подтвердили неизменную приверженность СВПД, подчеркнув необходимость продолжения усилий по поиску путей сохранения Плана действий", - отмечает российский МИД.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 10:47
Рябков обсудил с послом Ирана международную повестку дня
Российская сторона подчеркнула "важность проявлять сдержанность в отношении любых шагов, которые бы еще больше осложняли реализацию всеобъемлющих договоренностей и создавали неопределенность относительно их дальнейшей судьбы".
Кроме того, была отмечена важность сопряжения усилий остающихся участников СВПД для возвращения реализации Плана действий в изначально согласованные рамки.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковВеликобританияФранцияГерманияВ мире
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