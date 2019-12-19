Путин: ряд полномочий по лесоохране передадут на федеральный уровень

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ряд полномочий по лесоохране будут переданы на федеральный уровень для совершенствования системы предотвращения лесных пожаров, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.

Журналисты подняли вопрос об экологической ситуации в Красноярском крае - дыме от лесных пожаров и загрязнении воздуха.

"Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны, мы сейчас это будет делать. Будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается прежде всего авиационной лесоохраны, это касается контроля и это касается лесоустроительных работ. Вот эти функции будут возвращены на федеральный уровень", - сказал Путин.

Президент уточнил, что в этом году пожаров в Сибири было очень много, а тушить их в связи с отдаленностью некоторых районов - "600 километров на самолете в одну сторону" - достаточно сложно, при этом дым от таких пожаров может идти в крупные города из-за розы ветров.

"Как правило, к сожалению, все эти пожары носят рукотворный характер. Как правило, это черные лесорубы и те люди, которые считают, что нужно избавляться от отходов своего производства. Они часто жгут траву, листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет", - подчеркнул он.