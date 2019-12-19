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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:16+0300
https://ria.ru/20191219/1562599793.html
Путин: ряд полномочий по лесоохране передадут на федеральный уровень
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/70/1562597054_0:9:2878:1627_1036x0_80_0_0_6a1ed338d316c2ce293e3e6f9c1749d4.jpg
РИА Новости

Путин: ряд полномочий по лесоохране передадут на федеральный уровень

16:16 19.12.2019
261
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ряд полномочий по лесоохране будут переданы на федеральный уровень для совершенствования системы предотвращения лесных пожаров, заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.
Журналисты подняли вопрос об экологической ситуации в Красноярском крае - дыме от лесных пожаров и загрязнении воздуха.
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"Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны, мы сейчас это будет делать. Будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается прежде всего авиационной лесоохраны, это касается контроля и это касается лесоустроительных работ. Вот эти функции будут возвращены на федеральный уровень", - сказал Путин.
Президент уточнил, что в этом году пожаров в Сибири было очень много, а тушить их в связи с отдаленностью некоторых районов - "600 километров на самолете в одну сторону" - достаточно сложно, при этом дым от таких пожаров может идти в крупные города из-за розы ветров.
"Как правило, к сожалению, все эти пожары носят рукотворный характер. Как правило, это черные лесорубы и те люди, которые считают, что нужно избавляться от отходов своего производства. Они часто жгут траву, листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет", - подчеркнул он.
Путин отметил, что Россия занимает третье место по площади лесов на гектар территории страны, ее опережают Канада и США, и проблема лесных пожаров актуальна для многих стран мира.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент и 1895 журналистов: большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинОбщество
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