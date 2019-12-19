На работу с безнадзорными животными в МО выделят 176 миллионов рублей

Во всех муниципалитетах Подмосковья будут работать с безнадзорными животными. Для этого из бюджета региона выделили 176 миллионов 792 тысячи рублей. Эти деньги направят на поиск и заключение контрактов с компаниями, которые займутся отловом, вакцинацией, чипированием и стерилизацией бездомных животных.