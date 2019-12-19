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Новости Подмосковья
2019-12-19T16:22+0300
https://ria.ru/20191219/1562599315.html
На работу с безнадзорными животными в МО выделят 176 миллионов рублей
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РИА Новости

На работу с безнадзорными животными в МО выделят 176 миллионов рублей

16:22 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ФомичевБездомные собаки на улице
Бездомные собаки на улице
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли законопроект, согласно которому более 176 миллионов рублей направят на работу с бездомными животными в 2020 году, сообщил телеканал "360".
Во всех муниципалитетах Подмосковья будут работать с безнадзорными животными. Для этого из бюджета региона выделили 176 миллионов 792 тысячи рублей. Эти деньги направят на поиск и заключение контрактов с компаниями, которые займутся отловом, вакцинацией, чипированием и стерилизацией бездомных животных.
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