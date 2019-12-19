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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:31+0300
https://ria.ru/20191219/1562599162.html
Путин пообещал, что поддержка сельхозмашиностроения продолжится
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/74/1562597475_0:45:2916:1685_1036x0_80_0_0_c13c406409ec98a27976f37a991a8830.jpg
РИА Новости

Путин пообещал, что поддержка сельхозмашиностроения продолжится

16:30 19.12.2019 (обновлено: 16:31 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти России сохранят программы поддержки сельскохозяйственного машиностроения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Все эти программы, а у нас с точки зрения поддержки отрасли, наверное, самые большие средства выделяются именно на сельское хозяйство, в том числе и на сельское машиностроение - обязательно все это будет продолжаться, ничего там не закрывается", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о программах поддержки сельхозмашиностроения.
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В то же время, по его словам, активнее следует пользоваться лизингом сельхозтехники. "Это достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать свою продукцию за рубеж", - указал Путин.
Он также отметил, что российские производители имеют определенные льготы, например, при закупках техники. "Некоторые наши партнеры по ЕАЭС, например, претендуют на то, чтобы им тоже можно было войти в программы субсидируемых проводимых государством закупок. Отчасти это и так уже происходит, но все-таки мы считаем, что наши собственные производители должны иметь определенные преимущества", - добавил президент РФ.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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