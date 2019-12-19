Путин пообещал, что поддержка сельхозмашиностроения продолжится

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти России сохранят программы поддержки сельскохозяйственного машиностроения, заявил президент РФ Власти России сохранят программы поддержки сельскохозяйственного машиностроения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Все эти программы, а у нас с точки зрения поддержки отрасли, наверное, самые большие средства выделяются именно на сельское хозяйство, в том числе и на сельское машиностроение - обязательно все это будет продолжаться, ничего там не закрывается", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о программах поддержки сельхозмашиностроения.

В то же время, по его словам, активнее следует пользоваться лизингом сельхозтехники. "Это достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать свою продукцию за рубеж", - указал Путин.