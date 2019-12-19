Путин о себе как исторической личности: это следующее поколение скажет

"Это следующее поколение скажет, можно или нет. Для нас, для современников, тем более для меня лично, это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, может, чего-то не удалось сделать. Думаю, общественное мнение в этом смысле – самый лучший показатель. Оно даст оценку, но это в будущем", - сказал президент.