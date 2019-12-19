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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:03+0300
https://ria.ru/20191219/1562598626.html
Путин о себе как исторической личности: это следующее поколение скажет
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/72/1562597236_0:0:2955:1663_1036x0_80_0_0_133d3236e20c19598c8232468ded41ff.jpg
РИА Новости

Путин о себе как исторической личности: это следующее поколение скажет

16:03 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что не должен отвечать на вопрос, является ли он уже для страны исторической личностью, эту оценку должно дать в будущем общественное мнение.
Так президент прокомментировал во время своей пресс-конференции вопрос о том, является ли он исторической личностью.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 15:44Большая пресс-конференция Владимира Путина
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"Это следующее поколение скажет, можно или нет. Для нас, для современников, тем более для меня лично, это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, может, чего-то не удалось сделать. Думаю, общественное мнение в этом смысле – самый лучший показатель. Оно даст оценку, но это в будущем", - сказал президент.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРоссияПолитика
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