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Теплоснабжение
2019-12-19T15:59+0300
https://ria.ru/20191219/1562598222.html
"Т Плюс" рассчитывает в 2020 году перевести Пермь на "альткотельную"
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РИА Новости

"Т Плюс" рассчитывает в 2020 году перевести Пермь на "альткотельную"

15:59 19.12.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует в 2020 году перевести Пермь на метод "альтернативной котельной" при расчёте тарифов, поскольку городу необходимы большие инвестиции в теплосетевой комплекс, следует из материалов компании.

"Наша приоритетная задача – перевод города на ценообразование по принципу "альткотельной" в 2020 году", - отметил гендиректор компании Андрей Вагнер.

"К настоящему моменту в Перми ведутся активные переговоры между компанией, городскими и региональными властями по переходу на "альткотельную". Новая модель рынка тепла позволит "Т Плюс" существенно нарастить темпы обновления тепловых сетей и до 2029 года гарантированно обеспечит 2,4 миллиарда рублей дополнительных инвестиций в отрасль", - также говорится в сообщении.
Компания подчеркивает, что порядка 60% теплосетевых коммуникаций Перми эксплуатируются 25-30 лет и с каждым годом степень их износа растет.
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"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
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