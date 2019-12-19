"Т Плюс" рассчитывает в 2020 году перевести Пермь на "альткотельную"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует в 2020 году перевести Пермь на метод "альтернативной котельной" при расчёте тарифов, поскольку городу необходимы большие инвестиции в теплосетевой комплекс, следует из материалов компании.

"Наша приоритетная задача – перевод города на ценообразование по принципу "альткотельной" в 2020 году", - отметил гендиректор компании Андрей Вагнер.

"К настоящему моменту в Перми ведутся активные переговоры между компанией, городскими и региональными властями по переходу на "альткотельную". Новая модель рынка тепла позволит "Т Плюс" существенно нарастить темпы обновления тепловых сетей и до 2029 года гарантированно обеспечит 2,4 миллиарда рублей дополнительных инвестиций в отрасль", - также говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что порядка 60% теплосетевых коммуникаций Перми эксплуатируются 25-30 лет и с каждым годом степень их износа растет.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).