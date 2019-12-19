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Теплоснабжение
2019-12-19T15:55+0300
https://ria.ru/20191219/1562597967.html
"Т Плюс" планирует перейти на "альткотельную" во Владимире в 2020 году
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РИА Новости

"Т Плюс" планирует перейти на "альткотельную" во Владимире в 2020 году

15:55 19.12.2019
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© Fotolia / irinabal18Владимир, Золотые ворота ночью
Владимир, Золотые ворота ночью
© Fotolia / irinabal18
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Т Плюс" во Владимире рассчитывает перейти на новую модель рынка тепла во второй половине 2020 года, следует из сообщения компании.

"К настоящему моменту во Владимире уже подписано соглашение с местной администрацией. Переход города в ценовую зону теплоснабжения планируется во втором полугодии 2020 года", - сказано в релизе.

По словам руководителя Владимирского филиала "Т Плюс" Олега Грошева, слова которого приводятся в сообщении, основные проблемы сосредоточены не в генерации, а в тепловых сетях - их износ во Владимире составляет 70%.
"Альткотельная" позволит найти выход из проблемной ситуации с теплосетями, 60% из которых эксплуатируется более 40 лет, и эффективно реализовать долгосрочную стратегию развития компании до 2023 года. Также предполагается установление на долгосрочный период фиксированной цены на тепло", - отмечает компания. ​
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
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Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
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ТеплоснабжениеЖКХТ ПлюсЭкономика
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