"Т Плюс" планирует перейти на "альткотельную" во Владимире в 2020 году

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Т Плюс" во Владимире рассчитывает перейти на новую модель рынка тепла во второй половине 2020 года, следует из сообщения компании.
"К настоящему моменту во Владимире уже подписано соглашение с местной администрацией. Переход города в ценовую зону теплоснабжения планируется во втором полугодии 2020 года", - сказано в релизе.
По словам руководителя Владимирского филиала "Т Плюс" Олега Грошева, слова которого приводятся в сообщении, основные проблемы сосредоточены не в генерации, а в тепловых сетях - их износ во Владимире составляет 70%.
"Альткотельная" позволит найти выход из проблемной ситуации с теплосетями, 60% из которых эксплуатируется более 40 лет, и эффективно реализовать долгосрочную стратегию развития компании до 2023 года. Также предполагается установление на долгосрочный период фиксированной цены на тепло", - отмечает компания.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.