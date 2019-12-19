Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес

"Что касается высказываний различных политических деятелей в различных странах о России, обо мне как о главе российского государства, то я давно привык к этому относиться соответствующим образом. Я знаю, что и в чем заключаются интересы моей страны", - заявил Путин в ходе итоговой пресс-конференции.