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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:54+0300
https://ria.ru/20191219/1562596186.html
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/57/1562595710_0:0:3055:1718_1036x0_80_0_0_bdb0eef634e40ba2a89605ace01edd4f.jpg
РИА Новости

Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес

15:32 19.12.2019 (обновлено: 15:54 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя резкие высказывания зарубежных политиков о нем, отметил, что точно знает, что нужно РФ и в чем ее интересы.
"Что касается высказываний различных политических деятелей в различных странах о России, обо мне как о главе российского государства, то я давно привык к этому относиться соответствующим образом. Я знаю, что и в чем заключаются интересы моей страны", - заявил Путин в ходе итоговой пресс-конференции.
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"Чего бы и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия", - заключил он.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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