Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя резкие высказывания зарубежных политиков о нем, отметил, что точно знает, что нужно РФ и в чем ее интересы.
"Что касается высказываний различных политических деятелей в различных странах о России, обо мне как о главе российского государства, то я давно привык к этому относиться соответствующим образом. Я знаю, что и в чем заключаются интересы моей страны", - заявил Путин в ходе итоговой пресс-конференции.
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"Чего бы и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия", - заключил он.