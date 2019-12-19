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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T15:29+0300
https://ria.ru/20191219/1562595860.html
Асад обсудил с российской делегацией укрепление отношений двух стран
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РИА Новости

Асад обсудил с российской делегацией укрепление отношений двух стран

15:29 19.12.2019
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
ДАМАСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в четверг обсудил с российской делегацией во главе с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным укрепление отношений Дамаска и Москвы, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
"Президент Асад ознакомил делегацию с ходом реализации соглашений, обсуждавшихся в ходе предыдущих визитов, и способы ускорения этой работы для укрепления отношений Сирии и РФ в различных сферах – экономической, социальной, культурной, научной", - говорится в полученном РИА Новости релизе пресс-службы.
В свою очередь российская делегация поздравила Асада и сирийцев с победами над терроризмом и подчеркнула намерение РФ продолжать поддержку сирийского народа.
Предыдущий визит Саблина в Сирию состоялся в конце августа.
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