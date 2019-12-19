Асад обсудил с российской делегацией укрепление отношений двух стран

"Президент Асад ознакомил делегацию с ходом реализации соглашений, обсуждавшихся в ходе предыдущих визитов, и способы ускорения этой работы для укрепления отношений Сирии и РФ в различных сферах – экономической, социальной, культурной, научной", - говорится в полученном РИА Новости релизе пресс-службы.