Путин прокомментировал военное сотрудничество США и Японии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не может не учитывать военное сотрудничество Россия не может не учитывать военное сотрудничество США Японии , в том числе в контексте курильского вопроса, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин

"Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности - это же из ваших (японских - ред.) источников все прозвучало и из американских. Ну как же мы можем это всё не учитывать, в том числе в контексте островов (Курильских - ред.)? Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?", - сказал он.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.