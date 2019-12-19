Путин заявил, что сюжеты с просьбой о помощи детям нельзя запретить

"Что касается благотворительной деятельности и того, что делается на наших ведущих каналах: обращения с призывами о помощи для конкретных детей. Вы понимаете, эти призывы, передачи по этому поводу, их нельзя запретить ... помощь одному-двум детям тоже важна. Если мы спасаем жизнь хотя бы жизнь одного человека - это уже здорово, уже Господь вас отметит, когда вы предстанете перед ним. Уже будет хорошо", - сказал президент на ежегодной пресс-конференции.