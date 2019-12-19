Нилов надеется, что законопроект о 31 декабря примут в следующем году

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Законопроект Законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря может быть принят в следующем году, учитывая позицию президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать.

"Полагаю, что в следующем году, учитывая позицию президента и общую дискуссию и то, что сегодня уже полстраны на уровне губернаторов сделали переносы, либо будет законопроект ЛДПР поддержан, либо правительство нормативно-правовой акт свой подправит", - сказал Нилов.

"И все-таки остается надежда на то, что и в этом году, еще время есть, эти изменения могут наступить... У глав субъектов полномочий по переносу нет, и в некоторых регионах прокуроры вносят протесты. Поэтому, чтобы не было этой правовой и юридической чехарды, лучше всего уже в этом году внести изменения в нормативно-правовой акт правительства", - добавил парламентарий.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.