Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:47+0300
https://ria.ru/20191219/1562595213.html
Нилов надеется, что законопроект о 31 декабря примут в следующем году
https://cdn21.img.ria.ru/images/149801/53/1498015346_0:0:1929:1086_1036x0_80_0_0_808043226963679dd1cf3b473061591d.jpg
РИА Новости

Нилов надеется, что законопроект о 31 декабря примут в следующем году

15:31 19.12.2019 (обновлено: 15:47 19.12.2019)
76
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря может быть принят в следующем году, учитывая позицию президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать.
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 14:56Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным днем
"Полагаю, что в следующем году, учитывая позицию президента и общую дискуссию и то, что сегодня уже полстраны на уровне губернаторов сделали переносы, либо будет законопроект ЛДПР поддержан, либо правительство нормативно-правовой акт свой подправит", - сказал Нилов.
"И все-таки остается надежда на то, что и в этом году, еще время есть, эти изменения могут наступить... У глав субъектов полномочий по переносу нет, и в некоторых регионах прокуроры вносят протесты. Поэтому, чтобы не было этой правовой и юридической чехарды, лучше всего уже в этом году внести изменения в нормативно-правовой акт правительства", - добавил парламентарий.
Клавиатура компьютера
17 декабря, 03:03
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Календарь праздничных дней 2020
8 мая, 16:53
Проект календаря праздничных дней в 2020 году
300000
Обсудить 0
Ярослав НиловЛДПРРоссияОбщество
Рекомендуем
Геннадий Зюганов
Зюганов оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Турчак: России нужна реализация закрепленных в Конституции положений
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Миронов прокомментировал слова Путина о президентских сроках
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил ситуацию с политической конкуренцией в России
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал, кто должен оценивать его роль в истории
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным днем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: понятия свободный и суверенный интернет не противоречивы
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Британия заинтересована в развитии связей с Россией, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил, что сюжеты с просьбой о помощи детям нельзя запретить
Вывеска банка Восточный
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка "Восточный"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин назвал контрпродуктивным военный союз США, Южной Кореи и Японии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина
Сейсмограф. Архивное фото
На Северных Марианских островах произошло землетрясение магнитудой 5,6
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин прокомментировал дело Голунова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
Лента новостейМолния