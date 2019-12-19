В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы

"По версии следствия, 18 декабря 2019 года 49-летний мужчина находился в квартире потерпевших - мужчины и женщины, являющихся сожителями. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел выстрелы из обреза ружья в хозяев квартиры. От полученных ранений мужчина погиб, а женщина с ранениями доставлена в больницу. После выстрелов мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.