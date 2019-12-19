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В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы
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РИА Новости

В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы

15:20 19.12.2019 (обновлено: 15:29 19.12.2019)
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© Фото : СУСУ РФ по Тюменской областиВ Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы. 19 декабря 2019
В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы. 19 декабря 2019
© Фото : СУСУ РФ по Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Два человека погибли в Тобольске в результате стрельбы в квартире по улице Семена Ремезова, сообщает в четверг СУСК по Тюменской области.
"По версии следствия, 18 декабря 2019 года 49-летний мужчина находился в квартире потерпевших - мужчины и женщины, являющихся сожителями. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел выстрелы из обреза ружья в хозяев квартиры. От полученных ранений мужчина погиб, а женщина с ранениями доставлена в больницу. После выстрелов мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
© Фото : СУСУ РФ по Тюменской областиВ Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы. 19 декабря 2019
В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы. 19 декабря 2019
© Фото : СУСУ РФ по Тюменской области
В Тобольске двое мужчин погибли в результате стрельбы. 19 декабря 2019
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, назначено проведение ряда судебных экспертиз, уточняет СУСК.
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ТобольскТюменская областьЕкатеринбургПроисшествия
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