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Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным
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РИА Новости

Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным

15:18 19.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев . Архивное фото
ИРКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее множество российских регионов сделали 31 декабря выходным.
"Глава региона рекомендовал перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря", - говорится в сообщении правительства Приангарья.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 14:56Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но надо подумать, как это сделать.
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Новый год—2020Игорь КобзевИркутская областьРоссияОбщество
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