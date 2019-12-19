Путин призвал избежать расширительного толкования закона об иноагентах

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении закона об иностранных агентах надо избежать расширительного толкования.

"Что касается физических лиц, просто правоприменительная практика этого закона показала, там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции

Президент отметил, что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно: и экологическую работу, и работу по явно гуманитарным направлениям, в том числе в сфере здравоохранения. "Вот этого нельзя допустить. Правоприменительную практику нужно совершенствовать. А если закон так написан, что он позволяет это делать, его тоже надо усовершенствовать", - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что сам термин "иностранный агент" был придуман не в России, а в США. "Этот закон действует с 30-х годов в США, в 38 или в 39 году был принят... И работает прекрасно. Вспомните, совсем недавно. Это касается и физических лиц. Наша гражданка Мария Бутина. Вот она же физическое лицо. Взяли ее заперли в тюрьму, без всяких на то оснований. Какой она там агент? Ничего подобного, здесь и близко нет ничего. Близко ничего нет. Посадили человека в тюрьму. Просидела там. Там еще грозили ей длительным сроком заключения. Здрасьте, приехали. Там за это "иностранное агентство", ну условно, положен срок приличный, до пяти лет лишения свободы. А у нас только административное взыскание", - сказал Путин.

Говоря о законе, связанном с организациями, получающими деньги из-за границы и занимающимися по сути внутренней политикой, президент РФ подчеркнул, что каждое государство предпринимает усилия для того, чтобы минимизировать иностранное вмешательство во внутренние политические дела.

"Так вот наш закон направлен именно на это. Если вы получаете деньги из-за границы, из иностранных источников, для того чтобы осуществлять внутриполитическую работу, тогда прямо так и скажите. Известно, что кто платит, тот и заказывает музыку. Это народная мудрость. И если вы получаете деньги из-за границы, есть основания полагать, что вы выполняете заказ тех, кто вам платит", - сказал Путин.