Путин рассказал о результатах антиалкогольной кампании

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Проводимая антиалкогольная кампания дает результаты - потребление алкоголя в России в пересчете на чистый спирт сегодня меньше, чем в Германии, заявил президент РФ Проводимая антиалкогольная кампания дает результаты - потребление алкоголя в России в пересчете на чистый спирт сегодня меньше, чем в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"У нас за последние годы проводилась и проводится антиалкогольная кампания, но ее даже не замечают. Вот недавно я встречался в Сочи с представителями немецкого бизнеса. Любопытно, что, оказывается, в пересчете на чистый спирт в России употребляют сегодня алкоголя меньше, чем в Германии. И это результат антиалкогольной кампании", - сказал Путин.

Со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения он отметил, что одной из причин увеличения продолжительности жизни в России является сокращение употребления алкоголя.

Затрагивая тему административных ограничений в сфере потребления алкоголя, глава государства отметил, что в данном вопросе нужно действовать очень аккуратно.