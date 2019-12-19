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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:53+0300
https://ria.ru/20191219/1562592413.html
Кадыров поблагодарил Путина за оценку деятельности его отца
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РИА Новости

Кадыров поблагодарил Путина за оценку деятельности его отца

14:53 19.12.2019
833
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил российского лидера Владимира Путина за теплые слова в адрес его отца, первого президента республики Ахмата Кадырова.
Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что первый глава Чечни сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме". Президент также рассказал, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал. Комментируя получение Рамзаном Кадыровым государственной награды, Путин отметил, что он "указов о награждении Героем России... просто так не подписывает".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:15Большая пресс-конференция Владимира Путина
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"Я безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и тёплые слова о моем дорогом отце, первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове. Владимир Владимирович и Ахмат-Хаджи Абдулхамидович приложили бесчеловечные усилия для разгрома международного терроризма и спасения России от этой чумы двадцатого века", - написал Кадыров на странице "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что "президент России постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни".
"Мы заверяем нашего национального лидера Владимира Путина, что Чечня с каждым днём будет развиваться, станет одним из передовых регионов страны, которым смогут гордиться лично президент РФ и вся Россия", - заключил глава Чечни.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 13:12Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин заявил, что Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасности
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРамзан КадыровГрозныйРоссияОбщество
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