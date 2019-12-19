Кадыров поблагодарил Путина за оценку деятельности его отца

ГРОЗНЫЙ, 19 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил российского лидера Владимира Путина за теплые слова в адрес его отца, первого президента республики Ахмата Кадырова.
Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что первый глава Чечни сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме". Президент также рассказал, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал. Комментируя получение Рамзаном Кадыровым государственной награды, Путин отметил, что он "указов о награждении Героем России... просто так не подписывает".
"Я безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и тёплые слова о моем дорогом отце, первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове. Владимир Владимирович и Ахмат-Хаджи Абдулхамидович приложили бесчеловечные усилия для разгрома международного терроризма и спасения России от этой чумы двадцатого века", - написал Кадыров на странице "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что "президент России постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни".
"Мы заверяем нашего национального лидера Владимира Путина, что Чечня с каждым днём будет развиваться, станет одним из передовых регионов страны, которым смогут гордиться лично президент РФ и вся Россия", - заключил глава Чечни.