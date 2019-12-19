Путин не исключил, что может посетить Всемирный конгресс казаков

На ежегодной итоговой пресс-конференции президента РФ представительница Ростовской области пригласила его посетить Всемирный конгресс казаков, который пройдет в Новочеркасске. "Следующий год у нас богатый на юбилейные даты, это 75 лет Великой Победе, и будет отмечаться 450-летие служения казаков Государству Российскому. В Ростовской области в городе Новочеркасске будет проходить Всемирный конгресс казаков. Вы всегда поддерживаете Ростовскую область, казачество, мы хотели бы вас пригласить на это мероприятие", - сказала она.