СК возбудил дело после ДТП с пятью погибшими на Алтае

По данным следствия, авария произошла в Алейском районе, столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2107. Предварительно установлено, что водитель иномарки, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники полиции. В результате четверо полицейских погибли, одна сотрудница госпитализирована. Также погиб пассажир Toyota, водитель и другой пассажир госпитализированы.