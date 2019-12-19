СК возбудил дело после ДТП с пятью погибшими на Алтае

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после аварии, в которой погибли пять человек, в том числе четверо полицейских, сообщается на сайте СК по региону.
По данным следствия, авария произошла в Алейском районе, столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2107. Предварительно установлено, что водитель иномарки, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники полиции. В результате четверо полицейских погибли, одна сотрудница госпитализирована. Также погиб пассажир Toyota, водитель и другой пассажир госпитализированы.
"СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Добавляется, что изъята и изучается запись видеорегистратора. Кроме того, в ходе расследования предстоит установить качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП.