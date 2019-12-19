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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T14:41+0300
https://ria.ru/20191219/1562591189.html
Вершинин и Лаврентьев обсудили со спецпосланником КНР ситуацию в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Вершинин и Лаврентьев обсудили со спецпосланником КНР ситуацию в Сирии

14:41 19.12.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин обсудили со спецпредставителем правительства КНР по Сирии Се Сяоянем ситуацию в Сирии и деятельность Конституционного комитета в Женеве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Консультации состоялись 19 декабря.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая развитие событий "на земле" и меры по решению насущных гуманитарных задач. Кроме того, собеседники обсудили ход политического процесса в свете начала прямого межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета в Женеве", - говорится в сообщении министерства.
В ходе консультаций стороны условились усиливать координацию усилий и взаимодействие в целях достижения прочной стабилизации и безопасности в Сирии и вокруг нее, добавили в МИД.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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