В Сирию за сутки вернулись более 1100 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 125 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 342 человека (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 783 человека (женщин – 235, детей – 399)", - говорится в сообщении.