Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T14:10+0300
https://ria.ru/20191219/1562587958.html
В Сирию за сутки вернулись более 1100 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn25.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_6475323e9bd6d54818e1d89325141125.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 1100 беженцев из Иордании и Ливана

14:10 19.12.2019
120
© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 340 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 780 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 125 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 342 человека (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 783 человека (женщин – 235, детей – 399)", - говорится в сообщении.
Корабль ВМФ России
Вчера, 05:17Война в Сирии
Российские и сирийские военные провели учения в Средиземном море
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись шесть беженцев.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 43 взрывоопасных предмета в Дамаске и Земрине (провинция Дераа).
000000
Обсудить 0
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия зафиксировала 54 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Президент Сирии Башар Асад
Асад обсудил с российской делегацией укрепление отношений двух стран
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран отметил необходимость сотрудничества Турции и Сирии
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
Протесты не приведут к гражданской войне, считают в компартии Ливана
Кандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун
Новый глава Алжира принес президентскую присягу
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Бронеавтомобили военной полиции России
Российские военные провели патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Россия и Япония проведут учения в Аденском заливе
Провинция Идлиб в Сирии
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров оценил переговоры с главой МИД Японии как конструктивные
Антиправительственная демонстрация в Бейруте
США стремятся получить выгоду от протестов в Ливане, считает политик
Ливан
СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада приняла новый избирательный кодекс
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния