Путин связал вопрос о дотациях Минску со строительством СГ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предоставление дотаций Предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России, до тех пор пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами, было бы ошибочным решением, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"У нас сейчас средневзвешенная цена по России на газ - 70 долларов за тысячу кубов. 70 - средневзвешенная, 75 - для промышленности и 62 доллара - для населения. При этом чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 миллиарда примерно, в Белоруссию мы продаем 20 миллиардов. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Это, согласитесь, странно", - сказал он.

"То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область. Странновато. Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно - для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджета различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общие органы", - добавил глава государства.

По его словам, подобная работа может быть реализована только при наличии политической воли и желания обеих сторон. У России, продолжил президент, такое желание есть, и обсуждения с белорусской стороной продолжаются.

"На что мы сможем выйти - пока непонятно, неясно. Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Белоруссии то, что мы сейчас не готовы делать в условиях недорешенности вопросов этого союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочно", - заключил Путин. Он также отметил, что цены на газ для Белоруссии очень низкие. "У Белоруссии самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем. Доходность от продаж в Европу и в Беларусь для "Газпрома" отличается знаете во сколько? В четыре раза", - сказал президент РФ.