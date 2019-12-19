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СК начал проверку после падения столба на женщин в Подмосковье
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РИА Новости

СК начал проверку после падения столба на женщин в Подмосковье

13:51 19.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после падения электрического столба на двух женщин в Подмосковье, в результате чего одна из них погибла, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
В то же время ранее руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин сообщал, что одна женщина погибла, еще одна пострадала при падении дерева на территории завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского района Московской области.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
17 декабря, 17:24
Житель Нижегородской области погиб, упав со снегоката под автомобиль
"Организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования пенсионерки и смерти женщины в результате падения на них электрического столба. По предварительным данным следствия, 19 декабря на территории одного из заводов в городском округе Сергиев Посаде на двух местных жительниц упал электрический столб. Инцидент произошел в результате падения дерева, которое из-за сильного порыва ветра упало на линию электропередач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате 60-летняя женщина попала в больницу с травмами, а ее 49-летняя знакомая скончалась на месте. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сила ветра в Москве в четверг будет достигать 19-24 метров в секунду, что считается опасным природным явлением, "которое может привести к падению деревьев и прочим неприятности". Гидрометцентр объявил шторм-предупреждение.
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Следственный комитет РФМЧС РФМосковская областьПроисшествия
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