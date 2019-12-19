СК начал проверку после падения столба на женщин в Подмосковье

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после падения электрического столба на двух женщин в Подмосковье, в результате чего одна из них погибла, говорится в сообщении ГСУСК России по Подмосковные следователи начали проверку после падения электрического столба на двух женщин в Подмосковье, в результате чего одна из них погибла, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области

В то же время ранее руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин сообщал, что одна женщина погибла, еще одна пострадала при падении дерева на территории завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского района Московской области.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования пенсионерки и смерти женщины в результате падения на них электрического столба. По предварительным данным следствия, 19 декабря на территории одного из заводов в городском округе Сергиев Посаде на двух местных жительниц упал электрический столб. Инцидент произошел в результате падения дерева, которое из-за сильного порыва ветра упало на линию электропередач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате 60-летняя женщина попала в больницу с травмами, а ее 49-летняя знакомая скончалась на месте. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.