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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:14+0300
https://ria.ru/20191219/1562585141.html
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/47/1562584786_0:85:3064:1809_1036x0_80_0_0_a305ed4d29074555f92747c8d45c621f.jpg
РИА Новости

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

13:41 19.12.2019 (обновлено: 14:14 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на данный момент замедлилась до 3,25%, в начале 2020 года она может приблизиться к 3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
ЦБ в середине декабря прогнозировал, что годовая инфляция в России сложится ниже 3% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года составит 3,5-4%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
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"У нас в этом году, сейчас, последние данные, 3,25% инфляция. Это очень хороший показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и 3%", - сказал Путин в четверг.
Он добавил, что инфляцию нужно таргетировать и уменьшать. "Потому что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан. … Инфляция - это повышение цен, мы не хотим повышения цен", - подчеркнул Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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