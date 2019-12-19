Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на данный момент замедлилась до 3,25%, в начале 2020 года она может приблизиться к 3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
ЦБ в середине декабря прогнозировал, что годовая инфляция в России сложится ниже 3% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года составит 3,5-4%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
"У нас в этом году, сейчас, последние данные, 3,25% инфляция. Это очень хороший показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и 3%", - сказал Путин в четверг.
Он добавил, что инфляцию нужно таргетировать и уменьшать. "Потому что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан. … Инфляция - это повышение цен, мы не хотим повышения цен", - подчеркнул Путин.