Путин заявил об эффективности служб внутренней безопасности в органах

"Во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности, и работают достаточно эффективно. Вопрос "своих не сдаем" - совершенно некорректен, потому что, да, наверное, могут такие случаи быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, непосредственное начальство. Но повторяю еще раз, службы собственной безопасности работают достаточно эффективно, и значительное количество уголовных дел, а их много, которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов, основано на материалах собственных служб безопасности", - сказал Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.