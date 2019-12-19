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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:50+0300
https://ria.ru/20191219/1562583971.html
Путин заявил, что пересматривать нацпроекты не нужно
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/27/1562582798_0:212:2887:1836_1036x0_80_0_0_02a4d229dc8601e1243134e8ff963d28.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

Путин заявил, что пересматривать нацпроекты не нужно

13:31 19.12.2019 (обновлено: 16:50 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости пересматривать национальные проекты в РФ, так как их реализация проходит в рамках ожиданий и находится под контролем, но в определенных случаях есть необходимость усилить персональную ответственность исполнителей.
"Первое. Я считаю, что пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету, по принципам. Второе. Персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно еще и усилить, детализировать", - сказал глава государства на ежегодной большой пресс-конференции, напомнив также о масштабе нацпроектов и их взаимосвязи с национальными целями.
"Мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с (национальными) целями. Под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность, она уже используется", - сказал президент.
"Вот по этим направлениям мы и должны дальше действовать. Буксует или нет? Конечно, с первых шагов нужно было создать механизм и принять нормативную базу. Конечно, у меня чувство тревоги там возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться", - признался Путин.
Между тем, продолжил он, из 38 целей по нацпроектам, которые планировались на 2019 год, реализованными являются 26 задач, нереализованными - 12. В качестве примера Путин привел важнейшее для страны направление – расселение аварийного жилья.
"Мы не просто выполнили эту задачу на текущий год, а превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем. Надо, безусловно, смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе, во что-то придется вносить какие-то коррективы. Пересматривать в целом не нужно", - заключил президент.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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