Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.
"Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, как будто оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен – еще нужно пройти сенат, где у республиканцев, как мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о российско-американских отношениях "до конца президентства Трампа".
"Это просто продолжение внутриполитической борьбы, и партия, которая проиграла выборы, Демократическая партия, добивается результатов уже другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента, теперь давление на Украину какое-то придумали", - отметил Путин.
Вчера, 18:55Путь в никуда
Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>