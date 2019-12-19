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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T20:57+0300
https://ria.ru/20191219/1562582234.html
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/18/1562581808_0:0:2992:1684_1036x0_80_0_0_95884aee6cf7bf8a16759ef5da61760d.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу

13:18 19.12.2019 (обновлено: 20:57 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.
"Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, как будто оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен – еще нужно пройти сенат, где у республиканцев, как мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о российско-американских отношениях "до конца президентства Трампа".
"Это просто продолжение внутриполитической борьбы, и партия, которая проиграла выборы, Демократическая партия, добивается результатов уже другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента, теперь давление на Украину какое-то придумали", - отметил Путин.
Путь в никуда
Вчера, 18:55
Путь в никуда
Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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