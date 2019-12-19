Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу

"Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, как будто оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен – еще нужно пройти сенат, где у республиканцев, как мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о российско-американских отношениях "до конца президентства Трампа".