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Эрдоган назвал переход на торговлю в нацвалюте приоритетом
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РИА Новости

Эрдоган назвал переход на торговлю в нацвалюте приоритетом

12:41 19.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Переход при расчетах в торговле на национальные валюты является приоритетом исламских стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Переход на торговлю в национальной валюте является приоритетом исламских стран. Торговля в иной валюте делает экономику уязвимой для внешних шоков", - сказал турецкий лидер на панельных обсуждениях "Приоритеты развития и вызовы" в Куала-Лумпуре, куда он прибыл для участия в саммите мусульманского сообщества. Его цитирует агентство Anadolu.
Эрдоган добавил, что в период роста масштабов торговых войн особую значимость представляет развитие исламского банкинга.
Турецкие лиры
8 октября, 15:27
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
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