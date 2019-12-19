Эрдоган назвал переход на торговлю в нацвалюте приоритетом

АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Переход при расчетах в торговле на национальные валюты является приоритетом исламских стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Переход на торговлю в национальной валюте является приоритетом исламских стран. Торговля в иной валюте делает экономику уязвимой для внешних шоков", - сказал турецкий лидер на панельных обсуждениях "Приоритеты развития и вызовы" в Куала-Лумпуре, куда он прибыл для участия в саммите мусульманского сообщества. Его цитирует агентство Anadolu.
Эрдоган добавил, что в период роста масштабов торговых войн особую значимость представляет развитие исламского банкинга.
8 октября, 15:27Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах