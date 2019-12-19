Володин заявил о возобновлении парламентских контактов с Британией

О возобновлении межпарламентских контактов Володин говорил на встрече с членами британской палаты лордов Джоном Десмондом Форбсом Андерсоном, третьим виконтом Уэверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи.

"Когда нет диалога, нет доверия. Диалог появляется — значит, будет доверие. В любом случае, будет больше понимания друг о друге и мы можем говорить о развитии отношений", — сказал спикер Госдумы.

Виконт Уэверли отметил, что британские парламентарии поражены открытостью россиян. "Для нас важно выстраивать отношения, работая изнутри, понимая людей, которые живут в этой стране, а не извне", — подчеркнул он.

"Именно поэтому мы с вами встречаемся после нашего знакомства здесь, в Москве", — ответил Володин.

Володин и виконт Уэверли впервые встретились в сентябре на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Тогда они обсудили необходимость восстановления связей между парламентами двух стран.

Председатель Госдумы подчеркнул, что состоявшийся разговор был открытым. "Мы не обошли стороной острые темы. Его (разговор. — Прим. ред.) можно считать началом межпарламентского диалога", — заключил он.

Участники встречи сошлись на том, что нужно продолжать диалог в рамках ПАСЕ, Арктического совета, а также обсудили возможность проведения в будущем году конференции с участием США, Израиля. стран Европы на тему защиты исторической памяти о Второй мировой войне.