Путин: основные решения по созданию системы переработки мусора приняты

"Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.