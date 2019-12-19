Путин: основные решения по созданию системы переработки мусора приняты

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что основные решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты, теперь надо вести диалог с гражданами.
"Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.
16 декабря, 15:54Эколог рассказал о реализации мусорной реформы в регионах
Президент отметил, что Россия генерирует в год 70 миллионов тонн бытовых отходов, при этом отрасли переработки мусора в Советском Союзе и РФ никогда не было.
"Основные решения, в целом, приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса, но чего, мне кажется, не хватает", - добавил он.