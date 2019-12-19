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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T12:50+0300
https://ria.ru/20191219/1562576390.html
Путин: основные решения по созданию системы переработки мусора приняты
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/58/1562575813_0:308:3093:2047_1036x0_80_0_0_19de4c7f9410e37bef71a269af8fec1b.jpg
РИА Новости

Путин: основные решения по созданию системы переработки мусора приняты

12:22 19.12.2019 (обновлено: 12:50 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
 Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что основные решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты, теперь надо вести диалог с гражданами.
"Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области.
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Президент отметил, что Россия генерирует в год 70 миллионов тонн бытовых отходов, при этом отрасли переработки мусора в Советском Союзе и РФ никогда не было.

"Основные решения, в целом, приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса, но чего, мне кажется, не хватает", - добавил он.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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