На Урале пресекли незаконный вывоз 19 килограммов янтаря в Китай

"При контроле рейса из Екатеринбурга в Сиань кольцовские (аэропорт Екатеринбурга - ред.) таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 килограммов украшений из янтаря. Более тысячи предметов из желтого камня женщина прятала в своем чемодане. Причем украшений в нем было больше, чем личных вещей. Гражданка Китая пыталась вывезти бижутерию для дальнейшей продажи в Китае. Таможенникам пассажирка рассказала, что купила бусы, браслеты и серьги в Москве, а затем планировала продать их в Китае", - говорится в сообщении.