На Урале пресекли незаконный вывоз 19 килограммов янтаря в Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Таможенники в Екатеринбурге пресекли незаконный вывоз 19 килограммов янтаря в Китай, сообщает в четверг Уральское таможенное управление.
"При контроле рейса из Екатеринбурга в Сиань кольцовские (аэропорт Екатеринбурга - ред.) таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 килограммов украшений из янтаря. Более тысячи предметов из желтого камня женщина прятала в своем чемодане. Причем украшений в нем было больше, чем личных вещей. Гражданка Китая пыталась вывезти бижутерию для дальнейшей продажи в Китае. Таможенникам пассажирка рассказала, что купила бусы, браслеты и серьги в Москве, а затем планировала продать их в Китае", - говорится в сообщении.
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Янтарь в цене у граждан КНР, поскольку считается магическим камнем с целебными свойствами, отмечает управление.
"Увидеть янтарь в багаже не сложно – при просмотре содержимого через интроскоп инспектор сразу же увидит камни, поскольку они имеют особенную структуру и плотность. Поэтому утаить янтарь или любой другой камень от таможенников практически невозможно", - приводятся в сообщении слова начальника таможенного поста "Аэропорт "Кольцово" (пассажирский)" Дмитрия Шишкина.
Таможенники изъяли всю партию украшений. Дальнейшую судьбу янтаря решит суд. За недекларирование товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости или конфискация всей партии, уточняет ведомство.