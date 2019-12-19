В Москве задерживаются ряд электричек Савеловского направления и МЦД-2

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Несколько пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-2 задерживаются по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"В настоящее время по техническим причинам задерживаются несколько пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-2. Железнодорожники принимают меры для сокращения опоздания пригородных поездов Савеловского направления и МЦД-2", - сообщили в пресс-службе РЖД.
Там добавили, что МЖД принимает все необходимые меры, чтобы отклонения от графика были минимальными.