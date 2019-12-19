В Москве задерживаются ряд электричек Савеловского направления и МЦД-2

"В настоящее время по техническим причинам задерживаются несколько пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-2. Железнодорожники принимают меры для сокращения опоздания пригородных поездов Савеловского направления и МЦД-2", - сообщили в пресс-службе РЖД.