Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T11:28+0300
https://ria.ru/20191219/1562571944.html
В Москве задерживаются ряд электричек Савеловского направления и МЦД-2
https://cdn22.img.ria.ru/images/156222/64/1562226425_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_06d37c36ea11d95e83085ac9a669991c.jpg
РИА Новости

В Москве задерживаются ряд электричек Савеловского направления и МЦД-2

11:28 19.12.2019
81
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции Курская
Поезд Московского центрального диаметра на станции Курская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции Курская. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Несколько пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-2 задерживаются по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"В настоящее время по техническим причинам задерживаются несколько пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-2. Железнодорожники принимают меры для сокращения опоздания пригородных поездов Савеловского направления и МЦД-2", - сообщили в пресс-службе РЖД.
Там добавили, что МЖД принимает все необходимые меры, чтобы отклонения от графика были минимальными.
Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
30 ноября, 17:39
Турникеты и валидаторы на МЦД-2 протестируют для работы без перебоев
000000
Обсудить 0
РЖДМоскваОбщество
Рекомендуем
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере фудтеха и транспорта
Журналисты с плакатами перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналисты принесли на пресс-конференцию Путина образец экзоскелета
Загрязненная вода
Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод
Молоток судьи
Иск по делу живущей в перинатальном центре девочки рассмотрят в январе
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после падения из окна четырехлетней девочки в Мурманске
Сноубордисты и лыжники в ГЛК Манжерок в республике Алтай
Лыжи, горы и рога. Зачем ехать в Горный Алтай зимой
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Власти Адыгеи подготовят обращение в Госдуму о запрете продажи снюсов
Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская
Врач-репродуктолог Ксения Краснопольская: люди перестали бояться ЭКО
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в поездах вещей
Земля с борта Международной космической станции
Космонавты на МКС отремонтировали тренажер для бега
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москве может появиться снежный покров
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Вологдой пьяный отец оставил дочь около железнодорожных путей
Врач
В Краснодар для удаления пятна прилетит еще один ребенок из США
Ветреная погода в Москве
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния