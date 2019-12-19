Под Вологдой пьяный отец оставил дочь около железнодорожных путей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Вологодской области сообщило о возбуждении уголовного дела после обнаружения полуторагодовалой девочки около железнодорожных путей в районе моста через реку Сухону в городе Сокол.
Проходивший мимо местный житель обнаружил лежащего на земле ребенка в возрасте один год и пять месяцев около железнодорожных путей вечером 16 декабря и сообщил в полицию. Девочку доставили в больницу.
"По данным следствия, вечером 16 декабря проживающий отдельно отец девочки попросил у ее матери разрешения взять ребенка в гости. Родители девочки выпили спиртного, и мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел домой с дочерью на руках, но оставил беспомощного малолетнего ребенка в зимнее время на улице одного", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении 32-летнего отца ребенка.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователи изучают условия жизни и воспитания девочки в семье и все обстоятельства произошедшего.