Под Вологдой пьяный отец оставил дочь около железнодорожных путей

"По данным следствия, вечером 16 декабря проживающий отдельно отец девочки попросил у ее матери разрешения взять ребенка в гости. Родители девочки выпили спиртного, и мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел домой с дочерью на руках, но оставил беспомощного малолетнего ребенка в зимнее время на улице одного", - говорится в сообщении.