На развитие овцеводства в Дагестане заложено более 5,8 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Минсельхозпрод Дагестана заложил более 5,8 миллиарда рублей на развитие комплексов овцеводства и обустройство зимних пастбищ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на руководителя ведомства Абзагира Гусейнова.

Производство молока и мяса - 11,5 тысяч и 165 тысяч тонн, соответственно. К концу 2020 года за счёт мелиоративных работ планируется увеличение выручки от реализации сельхозпродукции на 1 миллиард рублей. Мы также понимаем, что необходимо развивать переработку мяса, в связи с чем в регионе ведется работа по организации пунктов забоя скота", - сообщил министр участникам выездного совещании руководства республики в Буйнакске.