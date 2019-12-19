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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-19T11:18+0300
https://ria.ru/20191219/1562571361.html
На развитие овцеводства в Дагестане заложено более 5,8 млрд рублей
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РИА Новости

На развитие овцеводства в Дагестане заложено более 5,8 млрд рублей

11:18 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Минсельхозпрод Дагестана заложил более 5,8 миллиарда рублей на развитие комплексов овцеводства и обустройство зимних пастбищ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на руководителя ведомства Абзагира Гусейнова.
"Сегодня мы дополнительно получаем 5,8 тысячи тонн зерновых и 7,5 тысяч тонн риса.
Производство молока и мяса - 11,5 тысяч и 165 тысяч тонн, соответственно. К концу 2020 года за счёт мелиоративных работ планируется увеличение выручки от реализации сельхозпродукции на 1 миллиард рублей. Мы также понимаем, что необходимо развивать переработку мяса, в связи с чем в регионе ведется работа по организации пунктов забоя скота", - сообщил министр участникам выездного совещании руководства республики в Буйнакске.
Глава Дагестана Владимир Васильев рекомендовал организовывать забой скота на местах во избежание потерь в весе при перегоне стад, и для сведения к минимуму ущерба плодородному слою почвы.
В пресс-службе также отметили, что модель стратегии развития овцеводства, принятая в Дагестане, была предложена ряду субъектов Российской Федерации.
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